Como. Il senzatetto Pasquale dovrà pagare 280 euro: ha abbandonato il suo domicilio! (Di sabato 21 novembre 2020) Fa riflettere in che condizioni vivono oggi gli italiani. I grillini avevano proclamato: cancelleremo la povertà. Peccato che da quando Conte e soci sono al Governo i poveri e la povertà sono aumentati. Ma accanirsi contro gli italiani è decisamente troppo. Multare un senzatetto per aver abbandonato il proprio domicilio sa di inverosimile. E non è il primo caso in cui ad essere attenzionati sono i senza dimora. Questa è la storia di Pasquale, 63 anni. La sera del 19 novembre è stato multato per 280 euro (400 euro in caso di mancato pagamento nei tempi prestabiliti) dalla polizia di Como. L’accusa? Ha violato le restrizioni delle misure anti-covid. Pasquale è stato visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico, dove l’uomo si era accampato. Pur ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 novembre 2020) Fa riflettere in che condizioni vivono oggi gli italiani. I grillini avevano proclamato: cancelleremo la povertà. Peccato che da quando Conte e soci sono al Governo i poveri e la povertà sono aumentati. Ma accanirsi contro gli italiani è decisamente troppo. Multare unper averil proprio domicilio sa di inverosimile. E non è il primo caso in cui ad essere attenzionati sono i senza dimora. Questa è la storia di, 63 anni. La sera del 19 novembre è stato multato per 280(400in caso di mancato pagamento nei tempi prestabiliti) dalla polizia di. L’accusa? Ha violato le restrizioni delle misure anti-covid.è stato visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico, dove l’uomo si era accampato. Pur ...

