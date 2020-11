Como | il paradosso delle norme anti-Covid | senzatetto multato perchè lontano da casa

(Di sabato 21 novembre 2020) Unanon ce l’ha, vive da dieci anni per le strade di. Eppure Pasquale Giudice è stato– nell’ambito dei controlli sulle restrizioni– per aver lasciato il proprio domicilio senza un reale motivo. Ora dovrà pagare 400 euro. Dura lex, sed lex, potrebbe pensare qualcuno. Ma a volte viene da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Como paradosso

Ha dell'incredibile quanto successo giovedì sera a Como, dove un senzatetto è stato multato perché si trovava per strada nelle ore serali.Paradossi a Como. Potremmo scambiarlo per il titolo di un film del genere sci-fi, peccato che rispecchi la realtà, e le vicende sempre più assurde, che la pandemia è stata in grado di generare. Un ...