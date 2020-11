Come si sta preparando l'Europa alle festività Natalizie (Di sabato 21 novembre 2020) Mente in Italia ci si aspetta un Natale sobrio, in Germania sono già stati annullati i tradizionali mercatini e in Francia resta attivo il coprifuoco. Coronavirus, quali saranno le restrizioni in Europa in vista del Natale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Mente in Italia ci si aspetta un Natale sobrio, in Germania sono già stati annullati i tradizionali mercatini e in Francia resta attivo il coprifuoco. Coronavirus, quali saranno le restrizioni inin vista del Natale su Notizie.it.

robertosaviano : Le pandemie radicalizzano crisi esistenti e in una situazione fatiscente come quella calabrese non poteva che accad… - marattin : Tu pensa la Val d’Aosta come sta messa, allora. - francescocosta : Qual è il piano di Trump. Perché non riuscirà. Come sta andando la transizione. Inoltre, la newsletter di oggi di D… - Mania48Mania53 : RT @GagliardoneS: Attorno a Crisanti il 'governo' sta facendo TERRA BRUCIATA per aver detto INTELLIGENTEMENTE 'non mi vaccinerei senza dati… - luwucass : guardate come me la stampo ovunque sta foto -