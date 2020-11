Coi capelli grigi in bella vista Decisione drastica della super vip | mai vista prima così

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Anche lei ha detto “stop”. Basta alle tinte, sì aie dunque al tempo che avanza. Sicuramente quando l’hannoarrivare all’evento, tanti avranno strabuzzato gli occhi. Perché maid’ora aveva deciso di esibire in pubblico quei fili d’argento, ben visibili, su tempie e fronte. Una scelta coraggiosa che, ora che le foto hanno fatto il giro del mondo, sicuramente verrà apprezzata e commentata da tutte le donne di tutto. Bisogna ammetterlo: per nessuna è un passaggio facile abbracciare questo stile, ci si arriva per gradi a quello che adesso viene chiamato “greynaissance” e lei ha scelto una volta per tutte di mostrare candidamente i segni del tempo. Lo aveva già dimostrato sul volto, dove si vedono chiaramente le rughe e non c’è traccia di bisturi. (Continua dopo la foto) Ora, a 63 ...