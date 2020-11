Clara Tosi Pamphili | L' arte non si può fermare Sono un' ottimista e la porto sul web

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 21 novembre 2020) “Dell’, della moda e del cinema oggi più di tutto mi manca la possibilità di parlarne dal vivo con gli altri, come accadeva all’inaugurazione di una mostra o semplicemente visitando una galleria”. C’è un pizzico di nostalgia nella voce di, curatrice della mostra Romaison, inaugurata al museo dell’Ara Pacis di Roma il 23 ottobre scorso e chiusa già due settimane dopo per le nuove norme anti-Covid. Conosce bene il mondo della cultura, dei vernissage e del Grande schermo, essendo non solo un’architetta e una storica delle arti applicate più volte all’interno delle istituzioni, ma anche una protagonista del jet-set romano. Ed è a lei che HuffPost chiede cosa stia succedendo in questo momento di “sospensione” – così lo definisce – in cui una esposizione è costretta a trascolare online e ibridarsi. ...