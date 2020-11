Ciampino | Giornata Nazionale degli Alberi | il Sindaco ringrazia il gruppo di FdI per l’ulivo donato alla Città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 novembre 2020) “Ringrazio i consiglieri deldi Fratelli d’Italia, D’Adamo, Grossi, Notargiacomo, Ricciardi e Tersigni, per averun simbolico albero da piantare, a sottolineare l’importanza del nostro patrimonio boschivo e arboreo”. Lo dichiara ildi, Daniela Ballico, a margine di un incontro con ilconsiliare. “La nostra Amministrazione ha a cuore la tematica ambientale e abbiamo già in cantiere importanti progetti per quanto riguarda la piantumazione di nuovi. Inoltre siamo in attesa dell’esito della valutazione del progetto presentato per un grande programma di intervento sulle alberature ed i marciapiedi. Il nostro obiettivo è quello di conciliare sempre di più le problematiche ambientali, la vivibilità e la ...