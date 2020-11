Ci pensa sempre Cristiano Ronaldo: è troppo per il Cagliari. Doppietta e la Juve cresce ancora (Di sabato 21 novembre 2020) Ci pensa sempre Cristiano Ronaldo. Con una Doppietta il portoghese ha trascinato una buona Juventus alla vittoria per 2-0 sul Cagliari: è andato a segno tre volte su tre in Serie A da quando è guarito dal Covid, per un totale di 5 gol e 7 punti che proiettano i bianconeri al secondo posto, a -1 dal Milan, in attesa ovviamente delle partite di domani. Le due reti di Ronaldo sono arrivate nel primo tempo e hanno indirizzato subito la partita verso la Juve, che però non è riuscita a concretizzare al massimo le occasioni e a chiudere definitivamente la partita. Il Cagliari ha avuto una buona reazione, si è visto anche annullare un gol, ma per il resto i bianconeri hanno tenuto in difesa e portato a casa tre punti importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Ci. Con unail portoghese ha trascinato una buonantus alla vittoria per 2-0 sul: è andato a segno tre volte su tre in Serie A da quando è guarito dal Covid, per un totale di 5 gol e 7 punti che proiettano i bianconeri al secondo posto, a -1 dal Milan, in attesa ovviamente delle partite di domani. Le due reti disono arrivate nel primo tempo e hanno indirizzato subito la partita verso la, che però non è riuscita a concretizzare al massimo le occasioni e a chiudere definitivamente la partita. Ilha avuto una buona reazione, si è visto anche annullare un gol, ma per il resto i bianconeri hanno tenuto in difesa e portato a casa tre punti importanti ...

Ultime Notizie dalla rete : pensa sempre Juventus, ci pensa sempre Cristiano Ronaldo: Cagliari battuto con una doppietta, segnali di crescita Liberoquotidiano.it La Lega si riorganizza pensando ad elezioni e congressi. “Ma il primo obiettivo è superare l’emergenza”

Matteo Bianchi resta referente provinciale del partito ma è stata ufficializzata la nuova squadra: Tovaglieri responsabile della segreteria politica dipartimentale. Reto, Longhin e Tomasini al coordin ...

Natali, parla il “direttore” «Marino è davvero l’allenatore ideale Pescara in emergenza»

Il ferrarese ha occupato ruoli manageriali in diversi club abruzzesi Segue da sempre le vicende spalline e inquadra la gara del Mazza ...

