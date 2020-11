Chris Hemsworth: il bicipite da urlo scatena l'ironia di Chris Pratt (FOTO) (Di sabato 21 novembre 2020) Chris Pratt ha scelto di puntare sull'ironia per commentare il fisico palestrato di Chris Hemsworth con cui condividerà il set per il film Thor: Love and Thunder. Chris Pratt ha risposto con ironia alla FOTO che ritrae Chris Hemsworth mentre si allena e mostra un bicipite esplosivo. A partire da gennaio, i due condivideranno il set per le riprese di Thor: Love and Thunder. Quando mancano meno di due mesi all'inizio dei lavori di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth continua ad allenarsi notte e giorno per poter interpretare al meglio il Dio del tuono. L'attore 37enne ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020)ha scelto di puntare sull'per commentare il fisico palestrato dicon cui condividerà il set per il film Thor: Love and Thunder.ha risposto conallache ritraementre si allena e mostra unesplosivo. A partire da gennaio, i due condivideranno il set per le riprese di Thor: Love and Thunder. Quando mancano meno di due mesi all'inizio dei lavori di Thor: Love and Thunder,continua ad allenarsi notte e giorno per poter interpretare al meglio il Dio del tuono. L'attore 37enne ...

Thor: Love and Thunder paragonato a un nuovo film degli Avengers

Thor: Love and Thunder è stato paragonato a una nuova pellicola degli Avengers per la dimensione e il prestigio del cast.

