Chirico contro la Capua | giù le mani da cinema e teatri | non siano centri per vaccinazioni di massa

Se a molti la proposta di Ilaria Capua di sfruttare le grandi sale di cinema e teatri in lockdown trasformandole in centri di vaccinazione contro il Covid, ad Annalisa Chirico l'idea della professoressa in trasferta a Miami fa letteralmente inorridire. Il mondo della cultura, pesantemente penalizzato dalle restrizioni imposte a suon di Dpcm dal governo. In crisi da tempo e che, con le chiusure dettate dalle norme di prevenzione, hanno subito il colpo di grazia, entrano nuovamente nel mirino: stavolta grazie all'idea di Ilaria Capua di trasformare le sale dell'intrattenimento culturale e spettacolare, in grandi ambienti Covid destinati nell'ottica delle vaccinazioni di massa, ad accogliere le persone e conservare le fialette vaccinali.

