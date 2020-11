Chiofalo e Michelazzo, nuove accuse: “Selvaggia Roma ha preso in giro gli autori del GF Vip, si è studiata tutto” (Di domenica 22 novembre 2020) Eliana Michelazzo ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha nuovamente attaccato l’ex amica Selvaggia Roma, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, parlando anche di Francesco Chiofalo (che poi è intervenuto) e Pierpaolo Pretelli. GF Vip, Selvaggia Roma sotto accusa: “Ha preso in giro gli autori, non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 novembre 2020) Elianaospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha nuovamente attaccato l’ex amica Selvaggia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, parlando anche di Francesco(che poi è intervenuto) e Pierpaolo Pretelli. GF Vip, Selvaggiasotto accusa: “Haingli, non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP che con l'entrata di Selvaggia Roma possono già inserire in scaletta gli scontri con Eliana M… - blogtivvu : Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo, nuove accuse: “Selvaggia Roma ha preso in giro gli autori del #GFVip, si è… - Noemy47121501 : Ma tutti amici di Pierpaolo sono? Dalla michelazzo, a Chiofalo. Ma che cazzo di amici ha? Ahahahhaah #GFVIP #noneladurso - MartiinaEva : Non so se tutte le voci che girano su selvaggia siano vere o false però ora tutti a parlare di lei mhà sarà per ele… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Gli autori del #GFVIP che con l'entrata di Selvaggia Roma possono già inserire in scaletta gli scontri con Eliana Miche… -