Chiara Ferrani commenta il caso della maestra vittima di revenge porn “Le donne nemiche delle donne”

Leggi su tpi

(Di sabato 21 novembre 2020)Ferragni: “Leinvece di aiutarsi a vicenda si danno giudizi”Ferragni, unainfluencer più seguite e conosciute al mondo, è scesa in campo per affrontare un altro tema delicatonostra società: la posizionedonna nel 2020. La Ferragni in genere dice sempre ciò che pensa (con parole proprie o condividendo quelle degli altri) e questa volta, con tanto di appunti alla mano, ha voluto parlare a cuore aperto ai suoi follower (quasi 22 milioni), alla luce dei recenti fatti di cronaca (da Genovese aldiche ha coinvolto unad’asilo). “Il problema è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale in cui levengono ...