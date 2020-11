Chi sale e chi scende in Borsa nella corsa al vaccino anti-coronavirus (Di sabato 21 novembre 2020) Wall Street in New York City – (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)La doppia accelerazione nella corsa al vaccino contro il Covid-19 ha dato una bella scossa ai mercati azionari di tutto il mondo. Dopo che Pfizer e Moderna hanno annunciato di aver messo a punto il loro siero per combattere il coronavirus, i broker hanno ripreso a guardare con fiducia al futuro e la lockdown economy ha smesso di tirare sul mercato azionario. Titoli tecnologici, come Zoom e Netflix, sono stati sommersi dalle vendite negli ultimi dieci giorni, con i ricavi che sono stati dirottati sulle azioni dei comportati più in crisi quest’anno: turismo e aerospazio su tutti hanno registrato sensibili balzi in avanti nelle prime due settimane di novembre. La fine della lockdown economy? Zoom è l’azienda simbolo di un 2020 ... Leggi su wired (Di sabato 21 novembre 2020) Wall Street in New York City – (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)La doppia accelerazionealcontro il Covid-19 ha dato una bella scossa ai mercati azionari di tutto il mondo. Dopo che Pfizer e Moderna hanno annunciato di aver messo a punto il loro siero per combattere il, i broker hanno ripreso a guardare con fiducia al futuro e la lockdown economy ha smesso di tirare sul mercato azionario. Titoli tecnologici, come Zoom e Netflix, sono stati sommersi dalle vendite negli ultimi dieci giorni, con i ricavi che sono stati dirottati sulle azioni dei comportati più in crisi quest’anno: turismo e aerospazio su tutti hanno registrato sensibili balzi in avnelle prime due settimane di novembre. La fine della lockdown economy? Zoom è l’azienda simbolo di un 2020 ...

antocoppola60 : RT @MignottAir: Pure io utilizzo un linguaggio colorito, con persone con cui ho confidenza, per una risata, ma odio chi offende per ferire.… - xlarrysrayban : ODIO quando non capisco chi è mi sale l'ansia - edabel0 : @noname03511041 Ma chi lo sta santificando. Dico solo che è l'unico lì dentro ad avere un po' di sale di testa e ca… - infoitsport : Chi sale e chi scende dopo il Draft 2020 - PaolaDeBiasi10 : RT @MignottAir: Pure io utilizzo un linguaggio colorito, con persone con cui ho confidenza, per una risata, ma odio chi offende per ferire.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sale Chi sale e chi scende in Borsa nella corsa al vaccino anti-coronavirus Wired.it Il virus si estende al Pio Campana: salgono a 22 i casi positivi

SERAVEZZA. Salgono a nove gli operatori socio assistenziali del Pio Istituto Campana positivi al covid. Sono invece tredici gli ospiti della casa di riposo contagiati (erano quattordici ma una pazient ...

Covid19, ferrista positiva, chiuse temporaneamente alcune sale operatorie a Villa Sofia

L’azienda Villa Sofia Cervello ha oggi ha chiuso temporaneamente il complesso operatorio del primo piano del padiglione Polichirurgico al primo piano.

SERAVEZZA. Salgono a nove gli operatori socio assistenziali del Pio Istituto Campana positivi al covid. Sono invece tredici gli ospiti della casa di riposo contagiati (erano quattordici ma una pazient ...L’azienda Villa Sofia Cervello ha oggi ha chiuso temporaneamente il complesso operatorio del primo piano del padiglione Polichirurgico al primo piano.