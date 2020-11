Chi è Alessandra, l’amica di Stefania Orlando morta di cancro (Di sabato 21 novembre 2020) Qualche settimana fa, Stefania Orlando ha avuto un vero e proprio crollo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il pensiero della conduttrice e cantante è andato alla sua migliore amica che purtroppo non c’è più, Alessandra. Una perdita che è stata per lei lacerante e ha avuto pesanti ripercussioni nella sua vita. In Casa ha infatti raccontato di una persona che è stata per lui molto più di una semplice amicizia: “Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me, mancava solo il sesso… – ha ammesso, per poi sottolineare che – è stato il rapporto più forte che io abbia avuto, è stata il mio centro. Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni siamo state sempre insieme.”. Il ricordo di Stefania Orlando per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Qualche settimana fa,ha avuto un vero e proprio crollo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il pensiero della conduttrice e cantante è andato alla sua migliore amica che purtroppo non c’è più,. Una perdita che è stata per lei lacerante e ha avuto pesanti ripercussioni nella sua vita. In Casa ha infatti raccontato di una persona che è stata per lui molto più di una semplice amicizia: “Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me, mancava solo il sesso… – ha ammesso, per poi sottolineare che – è stato il rapporto più forte che io abbia avuto, è stata il mio centro. Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni siamo state sempre insieme.”. Il ricordo diper ...

