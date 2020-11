Che bella giornata, 6 curiosità sul film che ha battuto “La vita è bella” (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo film nato dalla collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, Che bella giornata riconferma la formula vincente di Cado dalle nubi, del 2009. La pellicola, uscita al cinema nel 2011, ha segnato un record di incassi senza precedenti, divenendo in breve uno dei film italiani di maggior successo di sempre. Le vicende ruotano attorno a Checco Zalone, che lavora come buttafuori precario di una discoteca. Il suo sogno è di diventare carabiniere, tuttavia viene bocciato tre volte al colloquio. Grazie alla raccomandazione del cardinale Rosselli, inizia a lavorare come addetto alla sicurezza presso il Duomo di Milano. Un giorno incontrerà Farah, una ragazza araba, della quale presto si innamora. Tuttavia, lei cercherà di usarlo per portare a termine un attentato terroristico. Che bella ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 21 novembre 2020) Secondonato dalla collaborazione tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, Chericonferma la formula vincente di Cado dalle nubi, del 2009. La pellicola, uscita al cinema nel 2011, ha segnato un record di incassi senza precedenti, divenendo in breve uno deiitaliani di maggior successo di sempre. Le vicende ruotano attorno a Checco Zalone, che lavora come buttafuori precario di una discoteca. Il suo sogno è di diventare carabiniere, tuttavia viene bocciato tre volte al colloquio. Grazie alla raccomandazione del cardinale Rosselli, inizia a lavorare come addetto alla sicurezza presso il Duomo di Milano. Un giorno incontrerà Farah, una ragazza araba, della quale presto si innamora. Tuttavia, lei cercherà di usarlo per portare a termine un attentato terroristico. Che...

Ultime Notizie dalla rete : Che bella Tv: i film da vedere stasera. C’è anche "Che bella giornata" con Checco Zalone Il Secolo XIX Ghali spiega alla Rai che non è necessario fare il blackface a Tale&Quale Show

Io tvb, cara Italia direbbe Ghali. Ma questa stessa Italia fa di tutto per farsi volere meno bene di quanto non si immagini. Perché se, dopo tutto quello che è successo nel 2020 con il movimento del B ...

Tv: i film da vedere stasera. C’è anche "Che bella giornata" con Checco Zalone

Iris. Ha incassato 43 milioni e mezzo di euro a partire dal 5 gennaio 2011 nei cinema italiani il film scelto per il sabato sera della rete Mediaset specializzata nel cinema: "Che bella giornata" di G ...

