Cetara non rinuncia al Natale e si illumina con le "Luci della speranza" (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon rinuncia all'atmosfera natalizia il Comune di Cetara, con l'accensione delle luminarie che, quest'anno, avverrà in forma privata per rispettare le restrizioni dell'emergenza sanitaria. A partire dalle 19 di domani, domenica 22 novembre, il borgo cetarese sarà animato da luci a colori, a cura di Criscuolo srl, accompagnate da musica a tema in filodiffusione. Definite le "Luci della SPERANZA", le installazioni sono state fortemente volute per infondere un clima più sereno e gioioso, rispetto ad un periodo che, indubbiamente, rischia di essere il Natale più difficile dell'ultimo mezzo secolo. "In netto anticipo rispetto agli altri anni"- spiega il Sindaco di Cetara, Fortunato della Monica – "non potevamo rinunciare a ciò ...

Anche a Cetara, il paese della Costa d'Amalfi col maggior numero di contagi da Covid-19 (stasera il totale è di 86), le Scuole dell'Infanzia e le Primarie non riapriranno il prossimo 24 novembre come ...

A Cetara il concorso letterario nazionale “...e adesso raccontami Natale”. Ecco come partecipare

Ancora pochi giorni alla scadenza (il 30 novembre) della settima edizione della settima edizione del concorso letterario nazionale "...e adesso raccontami Natale" promosso dall'Associazione Costadamal ...

