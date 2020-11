Celebrano matrimonio e funerale della zia lo stesso giorno per risparmiare | ma…

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 21 novembre 2020) La storia ha creato clamore sui social. Una sposa, fresca di, ha infatti raccontato dell’organizzazione particolare del suospeciale. Stando a quanto riportato su Facebook, la donna avrebbe deciso di celebrare ilnonostante la zia Karen fosse defunta ilprima. Dal momento che la chiesa era già prenotata, perla sposa ha perciò deciso di far coincidere le sue nozze con ilzia. Il risultato? La donna ha ricevuto una pioggia di insulti sui social. Ecco cosa è accaduto. Doveva essere il suospeciale. Tuttavia, dopo i lunghi preparativi per organizzare ildei sogni, la notizia inaspettata. La zia Karen è infatti venuta a mancare poche ore prima, mettendo in ...