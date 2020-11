Caso Santelli, Morra su La7 dopo la cancellazione della sua presenza a ‘Titolo V’: “Rai intervista figlio di Riina e Buzzi ma non me” (Di sabato 21 novembre 2020) “Questo è il Paese dell’ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio pubblico, reputa che il presidente di commissione Antimafia, piuttosto che essere severamente esaminato dai giornalisti, come è doveroso fare, debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione ad una trasmissione. Il servizio pubblico può tranquillamente intervistare il figlio di Totò Riina e Salvatore Buzzi, però il presidente della commissione Antimafia non può essere scartavetrato dai giornalisti“. Così il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ospite di ‘Omnibus’ su La7, commenta la bufera in cui è stato protagonista ieri per le parole su Jole Santelli e per l’annullamento all’ultimo minuto della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “Questo è il Paese dell’ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio pubblico, reputa che il presidente di commissione Antimafia, piuttosto che essere severamente esaminato dai giornalisti, come è doveroso fare, debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione ad una trasmissione. Il servizio pubblico può tranquillamentere ildi Totòe Salvatore, però il presidentecommissione Antimafia non può essere scartavetrato dai giornalisti“. Così il presidentecommissione Antimafia, Nicola, ospite di ‘Omnibus’ su La7, commenta la bufera in cui è stato protagonista ieri per le parole su Jolee per l’annullamento all’ultimo minutosua ...

VigilanzaT : Il Segretario della Vigilanza Rai Anzaldi: 'Censura Rai crea gravissimo precedente, indaghi la Commissione di Vigil… - JavaroneAl : @CucchiRiccardo Mettere in dubbio l’umanità in questo caso è fuori luogo quando ci sta una parte politica che giois… - MPenikas : FQ: Caso Santelli, Morra su La7 dopo la cancellazione della sua presenza a ‘Titolo V’: “Rai intervista figlio di R… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… - LemmeVincenzo : #ForzaItalia Vi dovreste #vergognare Vi hanno arrestato #Tallini per #AssociazioneMafiosa e Scambio… -