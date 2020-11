Caso Regeni, Conte chiama al-Sisi. Il tempo è scaduto. Il premier pretende una svolta nelle indagini (Di sabato 21 novembre 2020) Passano gli anni ma non viene meno il desiderio dell’Italia di ottenere giustizia per l’omicidio di Giulio Regeni. Un punto su cui si è spesso speso il premier Giuseppe Conte e su cui non intende fare marcia indietro tanto che ieri ha alzato la cornetta per telefonare al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Al centro del colloquio c’è stata la richiesta del Presidente del Consiglio di dare una scossa all’inchiesta egiziana sul Caso del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Si tratta di una mossa, quella di Conte, tutt’altro che casuale perché avviene proprio nei giorni in cui il governo egiziano ha dato il via a un’operazione di repressione che ha colpito i vertici della ong egiziana Eipr, impegnata sul tema dei diritti umani, con la quale ha collaborato anche Patrick ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Passano gli anni ma non viene meno il desiderio dell’Italia di ottenere giustizia per l’omicidio di Giulio. Un punto su cui si è spesso speso ilGiuseppee su cui non intende fare marcia indietro tanto che ieri ha alzato la cornetta per telefonare al presidente egiziano Abdel Fattah al-. Al centro del colloquio c’è stata la richiesta del Presidente del Consiglio di dare una scossa all’inchiesta egiziana suldel ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Si tratta di una mossa, quella di, tutt’altro che casuale perché avviene proprio nei giorni in cui il governo egiziano ha dato il via a un’operazione di repressione che ha colpito i vertici della ong egiziana Eipr, impegnata sul tema dei diritti umani, con la quale ha collaborato anche Patrick ...

giusmo1 : Caso #Regeni, la mossa della procura che mette in scacco il Cairo: “L’Italia sa e andrà avanti” | Rep - egopor : RT @saraosalvatore: La procura di Roma anziché indagare su Regeni, non ha altre indagini su politici italiani da fare con priorità? Uno a c… - MPenikas : LN Caso Regeni, Conte chiama al-Sisi. Il tempo è scaduto. Il premier pretende una svolta nelle indagini… - sassyagron : RT @AlbertoLetizia2: Sul caso #Regeni il governo egiziano ha una sola scelta per recuperare un minimo di credibilità: collaborare con le no… - alias16g : RT @BenjaminW1892: Lo scoop sul Caso Regeni. Repubblica apre con il racconto di un ultimatum di Conte ad al-Sisi, che sarebbe messo con le… -