Caso Nicola Morra, la maggioranza contro la censura. La destra diserta le commisioni antimafia (Di sabato 21 novembre 2020) Tiene ancora banco la polemica attorno a Nicola Morra, senatore e presidente dell’antimafia che ha fatto molto parlare di se negli ultimi tempi in relazione alla Calabria: Morra infatti ha recentemente parlato con toni molto decisi sull’elettorato calabrese, colpevole a suo dire di aver scelto le persone sbagliate, dopo aver parlato dell’oramai scomparsa Jole Santelli, pur comprendendo la serietà della malattia: le parole del presidente dell’antimafia hanno scatenato una sorta di bufera politica che prosegue in questi ultimi giorni. No alla censura Morra ha recentemente replicato con un “Se tocchi la mafia, ti infangano”, dopo che è stata annullata una sua partecipazione al programma di Rai 3 Titolo Quinto, e questo cambio dell’ultimo minuto ha fatto gridare alla ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020) Tiene ancora banco la polemica attorno a, senatore e presidente dell’che ha fatto molto parlare di se negli ultimi tempi in relazione alla Calabria:infatti ha recentemente parlato con toni molto decisi sull’elettorato calabrese, colpevole a suo dire di aver scelto le persone sbagliate, dopo aver parlato dell’oramai scomparsa Jole Santelli, pur comprendendo la serietà della malattia: le parole del presidente dell’hanno scatenato una sorta di bufera politica che prosegue in questi ultimi giorni. No allaha recentemente replicato con un “Se tocchi la mafia, ti infangano”, dopo che è stata annullata una sua partecipazione al programma di Rai 3 Titolo Quinto, e questo cambio dell’ultimo minuto ha fatto gridare alla ...

