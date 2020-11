Carolyn Smith: vita privata, età, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla ballerina (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Carolyn Smith? Lei è una bravissima ballerina e coreografa conosciuta in tutto il mondo, ma in Italia è diventata popolarissima da quando fa il giudice a Ballando con le Stelle, dancing show di successo di Rai Uno. Talentuosa, solare, preparata, spigliata e positiva, Carolyn non ha perso il sorriso e il buonumore neanche di fronte alle avversità più dure. Tra queste il tumore che l’ha colpita nel 2015 e che sta combattendo con tutte le sue forze. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è Carolyn Smith: età e carriera Carolyn Smith è nata a Glasgow (Inghilterra) il 16 Novembre del 1960. Per i suoi 60 anni appena compiuti, si è esibita come ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 novembre 2020) Cosa sappiamo delladi? Lei è una bravissimae coreografa conosciuta in tutto il mondo, ma in Italia è diventata popolarissima da quando fa il giudice a Ballando con le Stelle, dancing show di successo di Rai Uno. Talentuosa, solare, preparata, spigliata e positiva,non ha perso il sorriso e il buonumore neanche di fronte alle avversità più dure. Tra queste il tumore che l’ha colpita nel 2015 e che sta combattendo con tutte le sue forze. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è: età eè nata a Glasgow (Inghilterra) il 16 Novembre del 1960. Per i suoi 60 anni appena compiuti, si è esibita come ...

