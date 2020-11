Carolyn Smith, “Ballando con le stelle”: «Se succede sto male», dolore mai confessato (Di sabato 21 novembre 2020) Questa sera, sabato 21 novembre 2020, su Raiuno, la finale della quindicesima edizione di “Ballando con le stelle”. Presidentessa di giuria Carolyn Smith, volto storico dello show condotto da Milly Carlucci. Un’edizione caratterizzata da molti imprevisti: la positività di alcuni maestri di ballo, gli infortuni vari dei vip in gara e polemiche a non finire. In un’intervista a RadiocorriereTv la mitica Carolyn Smith ha svelato per la prima volta un retroscena sul programma. Qualcosa che la riguarda da vicino: una curiosità, un “dolore” mai confidato prima. leggi anche l’articolo —> Paolo Belli figlio adottivo, l’abbandono improvviso: «Ha deciso di tornare nel suo paese» agli spettatori Carolyn Smith, esperta in materia, ha ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020) Questa sera, sabato 21 novembre 2020, su Raiuno, la finale della quindicesima edizione dicon le. Presidentessa di giuria, volto storico dello show condotto da Milly Carlucci. Un’edizione caratterizzata da molti imprevisti: la positività di alcuni maestri di ballo, gli infortuni vari dei vip in gara e polemiche a non finire. In un’intervista a RadiocorriereTv la miticaha svelato per la prima volta un retroscena sul programma. Qualcosa che la riguarda da vicino: una curiosità, un “” mai confidato prima. leggi anche l’articolo —> Paolo Belli figlio adottivo, l’abbandono improvviso: «Ha deciso di tornare nel suo paese» agli spettatori, esperta in materia, ha ...

MontiFrancy82 : Finalissima per @Ballando_Rai stasera su Rai 1 @CarolynSmith51 Ballerina per una notte @milly_carlucci… - SMSNEWSOFFICIAL : Finalissima per @Ballando_Rai stasera su Rai 1 @CarolynSmith51 Ballerina per una notte @milly_carlucci… - MusicStarStaff : CS_Finalissima per “Ballando con le stelle”su Rai1 ballerina per una note Carolyn Smith - zapper_it : Super FINALISSIMA ?? per #BallandoConLeStelle: #CarolynSmith ballerina per una notte e #AlessandraMussolini ballerà… - SMSNEWSOFFICIAL : Finalissima per “Ballando con le stelle” stasera su Rai 1. Carolyn Smith Ballerina per una notte -