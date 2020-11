Capua: "Usiamo cinema e teatro per la somministrazione del vaccino" (Di sabato 21 novembre 2020) Nell'ambito del piano di somministrazione del vaccino anti coronavirus Ilaria Capua propone l'istituzione di Cinevax: cosa sono? Cinevax: l’idea di Ilaria Capua per distribuire e somministrare il vaccino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Nell'ambito del piano didelanti coronavirus Ilariapropone l'istituzione di Cinevax: cosa sono? Cinevax: l’idea di Ilariaper distribuire e somministrare ilsu Notizie.it.

Corriere : Proposta di Ilaria Capua: usiamo i cinema vuoti per somministrare il vaccino contro il Covid - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Ilaria Capua: “Usiamo cinema e teatri per la campagna di vaccinazione” - SkyTG24 : Covid, Ilaria Capua: “Usiamo cinema e teatri per la campagna di vaccinazione” - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Proposta di Ilaria Capua: usiamo i cinema vuoti per somministrare il vaccino contro il Covid - AnbigAngy : RT @Corriere: Proposta di Ilaria Capua: usiamo i cinema vuoti per somministrare il vaccino contro il Covid -