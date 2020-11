Caos tamponi nel Lazio e i ritardi della Asl Roma 3 | il biologo | «I risultati possono essere alterati | ecco perché»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 novembre 2020)neidei test molecolari: siamo sicuri che il problema possasolo un disagio degli utenti e non qualcosa di molto più grave, come l’alterazione del risultato? La domanda non è casuale: il ritardo nell’analisi dei test possa provocare delle alterazioni al risultato finale dello stesso. A questo si aggiunge il fatto che i test non vengono datati, aggravando maggiormente la cosa. Macosa sta succedendo. Tracciare, testare e trattare, le famose tre T di cui tanto abbiamo sentito parlare in questi mesi di emergenza sanitaria. E se prima iscarseggiavano, ora ci sono e si fanno praticamente ovunque, tra drive in e strutture private autorizzate. Test rapidi, sierologici, molecolari: e chi più ne ha più ne metta pur di individuare i casi positivi e isolarli il prima ...