Campania, prorogata l'allerta meteo (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte con conseguente mare agitato fino alle 18 di domenica sera. Si prevedono correnti da nord-est che potrebbero generare raffiche di vento sull'intero territorio regionale e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a contrastare e prevenire i fenomeni attesi, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e con particolare attenzione al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

