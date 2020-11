Campania, il Covid uccide Carlo: aveva 34 anni. Un mese fa era morta la mamma (Di sabato 21 novembre 2020) Ancora una giovane vittima di Covid-19 in Campania. Si tratta di Carlo Castaldo. Il giovane è spirato oggi nel reparto Covid di Agropoli, in provincia di Salerno. Neanche un mese fa il ragazzo aveva perso la mamma per lo stesso male. Campania, muore Carlo Castaldo di Covid: aveva 24 anni Sin da subito le condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020) Ancora una giovane vittima di-19 in. Si tratta diCastaldo. Il giovane è spirato oggi nel repartodi Agropoli, in provincia di Salerno. Neanche unfa il ragazzoperso laper lo stesso male., muoreCastaldo di24Sin da subito le condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - PiazzapulitaLA7 : Pazienti Covid e non Covid in letti vicini e senza alcuna divisione. Persone con l’ossigeno in piedi nel corridoio… - SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Riunione in Regione Campania e prima verifica su screening scuola - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Riunione in Regione Campania e prima verifica su screening scuola -