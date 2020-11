Calciomercato, Zidane convince il gioiello: si allontana dalla Juventus (Di sabato 21 novembre 2020) Il Real Madrid può vantare dalla sua un allenatore come Zinedine Zidane, dotato di grande carisma e che spesso è stato in grado di attrarre grandi giocatori, in sede di Calciomercato, a vestire la camiseta blanca anche per la sua presenza in panchina. Zidane è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti della storia del calcio e il suo fascino da giocatore se lo è portato con sé anche in panchina. Un altro gioiello in rampa di lancio avrebbe scelto il Real Madrid proprio grazie a lui. La Juventus, sul calciatore dalla scorsa estate, potrebbe allontanarsi definitivamente. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Il Real Madrid può vantaresua un allenatore come Zinedine, dotato di grande carisma e che spesso è stato in grado di attrarre grandi giocatori, in sede di, a vestire la camiseta blanca anche per la sua presenza in panchina.è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti della storia del calcio e il suo fascino da giocatore se lo è portato con sé anche in panchina. Un altroin rampa di lancio avrebbe scelto il Real Madrid proprio grazie a lui. La, sul calciatorescorsa estate, potrebbersi definitivamente. LEGGI ANCHE:Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Zidane Calciomercato, Zidane convince il gioiello: si allontana la Juventus TuttoJuve24.it Florentino Pérez gioca d’anticipo, beffate Milan e Juventus

Juventus-Isco: c'è la svolta

Il centrocampista spagnolo è stato impiegato solo 261 minuti distribuiti in 6 presenze nella Liga, i rapporti con Zidane sono ai minimi termini e in Champions League non ha mai giocato in questa ...

