Calciomercato Juve | clamorosa tentazione per Ronaldo 

(Di sabato 21 novembre 2020), bomba dalla Spagna: superper il fenomeno portoghese in scadenza nel 2022! Marca non ha dubbi: questo potrebbe essere l’ultimo anno di CR7 in bianconero. Bomba dalla Spagna: e se Cristiano Ronaldo tornasse al Real Madrid? E’ questa la pazza indiscrezione rilanciata oggi dal quotidiano ‘Marca’, il quale parla di precisi riavvicinamenti L'articolo proviene da Inews.it.

Roma, 21 novembre 2020 - Dopo la pausa per la Nazionale (azzurri quialificati per la final four della Nations League), oggi torna il campionato con la ottava giornata. Si comincia oggi con la disputa ...La situazione però si sarebbe evoluta nell’ultimo periodo, in cui CR7 ha cercato di riconciliarsi con l’ambiente madrileno secondo il quotidiano spagnolo Marca. Un riavvicinamento che potrebbe ...