Calabria: Tajani, 'Morra non può guidare Antimafia' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il presidente dell'Antimafia non può occupare l'incarico. Continua a offendere la memoria di Jole Santelli e quella di tutti i malati che non dovrebbero svolgere ruoli elettivi. Ogni essere umano è indispensabile alla società!". Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Fi Antonio Tajani. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Il presidente dell'non può occupare l'incarico. Continua a offendere la memoria di Jole Santelli e quella di tutti i malati che non dovrebbero svolgere ruoli elettivi. Ogni essere umano è indispensabile alla società!". Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Fi Antonio

Il Presidente dell'Antimafia si scusa con i malati, ma insiste nelle accuse a Forza Italia e il centrodestra chiede le sue dimissioni. È gelo ...

Bufera su Morra, lui resiste ma anche il M5S lo scarica e la Rai cancella la sua presenza - Video Fb

Fulminea, bipartisan, incessante: sul presidente della commissione Antimafia Nicola Morra si abbatte una tempesta politica senza precedenti negli ultimi mesi.

