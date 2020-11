**Calabria: Morra, 'Tallini presidente Consiglio regionale provocazione Santelli' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Se il presidente della commissione Antimafia, per il rispetto di alcuni criteri su cui anche Forza Italia aveva dato voto favorevole, ti dice che Tallini è impresentabile e poi la defunta governatrice Santelli definisce Tallini integerrimo amministratore e lo pone provocatoriamente a capo del Consiglio regionale calabrese, qualche problema c'è". Così il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ospite di 'Omnibus' su La 7. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Se ildella commissione Antimafia, per il rispetto di alcuni criteri su cui anche Forza Italia aveva dato voto favorevole, ti dice cheè impresentabile e poi la defunta governatricedefinisceintegerrimo amministratore e lo pone provocatoriamente a capo delcalabrese, qualche problema c'è". Così ildella commissione Antimafia, Nicola, ospite di 'Omnibus' su La 7.

