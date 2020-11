Calabria | Maiorino | ' non mi pronuncio su Rai | altri si dimettano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Sulla Rai, che all'improvviso ha evidentemente scoperto di avere dei criteri etici rispetto ai suoi ospiti, dopo aver mandato in prima visione dai Casamonica in giù, non mi. Ma qualcuno dovrebbe pensare a dimettersi, e non è il presidente Morra”. Lo scrive in un post su Facebook la senatrice M5S Alessandra