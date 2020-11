Calabria, Forza Italia attacca Morra (M5s) per le frasi su Santelli: 'Parole vergognose, si dimetta' | Critiche anche dal Movimento (Di sabato 21 novembre 2020) 'Nicola Morra è riuscito ad offendere la memoria di una persona che non c'è più come Jole Santelli, ad offendere tutti i calabresi che sembravano rei di chissà quale colpa, e ad offendere anche i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) 'Nicolaè riuscito ad offendere la memoria di una persona che non c'è più come Jole, ad offendere tutti i calabresi che sembravano rei di chissà quale colpa, e ad offenderei ...

GiovanniToti : Morra si dovrebbe scusare e poi dimettere perché non può ricoprire un ruolo istituzionale. La #Calabria non merita… - Mov5Stelle : Alle ultime elezioni regionali l'attuale Presidente del Consiglio Regionale della #Calabria Mimmo Tallini, di Forza… - LorenzoMiglior1 : RT @LucianoRomeo9: Domenico Tallini, quello di Forza Italia che rubava farmaci tumorali in Calabria, per poi rivenderli a caro prezzo, e`un… - GeaPilato : RT @alba90yt: @ToniSonia @agoacciaio @NicolaMorra63 SONIA, IO STO' E RIMANGO VICINO AL SENATORE MORRA, HA DETTO LA VERITA', MOLTO VERA-CRUD… - elgabongiorno : Un bacio agli amici e fratelli di Crotone. Siete tutti nelle mie preghiere ?? Forza CALABRIA ?? -