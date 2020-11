Calabria | Fdi | ' senza dimissioni Morra via da commissione Antimafia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia ha deciso che non parteciperà più ad alcuna riunione dellaparlamentareper protestare contro le mancatedel presidente. Riteniamo che le sue vergognose e inqualificabili dichiarazioni verso la compianta Jole Santelli e verso tutti i cittadini calabresi non possano essere derubricate a boutade o fraintendimento. Per questa ragione torniamo a chiedere le immediatedie, fino a quando non ci saranno, Fdi rimarrà fuori dalla”. Lo annunciano i componenti dell'organismo parlamentare di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, Wanda Ferro e Luca Ciriani.