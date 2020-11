Calabria | Bonetti | ' Morra offende tutti | non si rappresentano così istituzioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Jole Santelli è stata una donna di valore, con tenacia ha affrontato una terribile malattia e governato. Il presidenteè riuscito are lei, i suoi elettori, gli ammalati, i cittadini calabresi,noi. Non èche silee gli italiani". Lo scrive su Facebook Elena, ministro per le Pari opportunità.