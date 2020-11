Burioni commenta la richiesta di autorizzazione della Pfizer

(Di sabato 21 novembre 2020) Roberto per mettere in commercio il suo vaccino: "Ci siamo". Vaccino: “Iniziamo a immaginare vittoria contro il virus” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Burioni commenta

Adnkronos

Paolo Palumbo torna in radio con un featuring davvero speciale: Quella notte non cadrà è il duetto con Achille Lauro ...Burioni: "La scienza fornisce dati sul covid, la divisione in zone è frutto di decisioni politiche". Il professor Roberto Burioni è intervenuto sulle polemiche che stanno dividendo il governo centrale ...