Bundesliga 2020/2021, poker Haaland: il Borussia travolge l’Hertha 5-2 (Di sabato 21 novembre 2020) al Basta un dato per capire Hertha-Borussia Dortmund: Erling Haaland ha raggiunto il numero di triplette di Thomas Muller in carriera. Lo ha fatto addirittura con un travolgente poker che ha permesso ai suoi di travolgere per 5-2 l’Hertha nel match dell’ottava giornata di Bundesliga 2020/2021. Eppure la partita si era indirizzata sul giusto binario per i padroni di casa in vantaggio dopo 33? con Cunha. Poi lo show di Haaland, autore di quattro gol con Guerreiro che ha completato l’opera col gol del momentaneo 4-1. Inutile al 79? la rete su rigore di Cunha che vale solo la doppietta personale per l’attaccante dell’Hertha. Balzo in classifica il Dortmund che accorcia a -1 sul Bayern Monaco. ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) al Basta un dato per capire Hertha-Dortmund: Erlingha raggiunto il numero di triplette di Thomas Muller in carriera. Lo ha fatto addirittura con unnteche ha permesso ai suoi dire per 5-2nel match dell’ottava giornata di. Eppure la partita si era indirizzata sul giusto binario per i padroni di casa in vantaggio dopo 33? con Cunha. Poi lo show di, autore di quattro gol con Guerreiro che ha completato l’opera col gol del momentaneo 4-1. Inutile al 79? la rete su rigore di Cunha che vale solo la doppietta personale per l’attaccante del. Balzo in classifica il Dortmund che accorcia a -1 sul Bayern Monaco. ...

giovaafcim7 : Moukoko, un anno in più di me, esordisce in Bundesliga Io faccio i Team Radio finti quando vado a podio su F1 2020 - sportli26181512 : Eintracht-Lipsia 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Eintracht Francoforte e Lipsia, nella ottava partita della Bundeslig… - sportli26181512 : Bundesliga, 8^ giornata: Bayern, solo 1-1 contro il Werder Brema. Vince il Leverkusen: Il Werder Brema ferma il Bay… - SkySport : Bundesliga, 8^ giornata: Bayern, solo 1-1 contro il Werder Brema. Vince il Leverkusen - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Coman salva il #Bayern: 1-1 col #Werder. Ora le inseguitrici sono più vicine #Bundesliga -