Bundesliga 2020/2021: Bayern Monaco fermato dal Werder Brema, ok Leverkusen e Wolfsburg (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio a sorpresa per il Bayern Monaco in campo contro il Werder Brema nell’ottava giornata di Bundesliga 2020/2021. A passare in vantaggio all’Allianz Arena sono gli ospiti nell’ultimo minuto del primo tempo con Eggestein, pareggio al 62? con il solito Coman, ma si tratta di due punti persi per la squadra di Flick che adesso può essere agganciata al primo posto dal Lipsia che deve ancora giocare. LE ALTRE PARTITE – Nelle altre partite delle 15.30, il Bayer Leverkusen vince in casa della matricola Bielefeld, ma quanta fatica: il vantaggio lo firma Bailey, poi a inizio secondo tempo clamoroso autogol del portiere Hredecky che cicca un retropassaggio all’indietro e manda la sfera nella propria rete. A salvare la faccia al finlandese è Dragovic, che a ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Pareggio a sorpresa per ilin campo contro ilnell’ottava giornata di. A passare in vantaggio all’Allianz Arena sono gli ospiti nell’ultimo minuto del primo tempo con Eggestein, pareggio al 62? con il solito Coman, ma si tratta di due punti persi per la squadra di Flick che adesso può essere agganciata al primo posto dal Lipsia che deve ancora giocare. LE ALTRE PARTITE – Nelle altre partite delle 15.30, il Bayervince in casa della matricola Bielefeld, ma quanta fatica: il vantaggio lo firma Bailey, poi a inizio secondo tempo clamoroso autogol del portiere Hredecky che cicca un retropassaggio all’indietro e manda la sfera nella propria rete. A salvare la faccia al finlandese è Dragovic, che a ...

