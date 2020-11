Brad Pitt samaritano a Los Angeles, scarica cibo per i bisognosi (Di sabato 21 novembre 2020) Brad Pitt è passato inosservato per un bel po', mentre scaricava frutta, verdura e altri generi alimentari e la distribuiva ai bisognosi in un quartiere disagiato di Los Angeles. Poi i paparazzi lo hanno scoperto. L'attore ha passato un'intera giornata a fornire la spesa a famiglie disagiate in un quartiere povero di Los Angeles. E non è la prima volta. Secondo un portavoce dell'associazione Real Run Foundation, la cosa va avanti da mesi, da questa estate. Le prime volte Brad, nascosto dalla mascherina e da un abbigliamento trasandato, aveva lavorato in incognito, senza dire o farsi riconoscere da nessuno.DeAnthony Langston ha raccontato che le prime volte Pitt si è presentato con l`amico Flea dei Red Hot Chili Peppers. Dicendogli: "Vogliamo renderci ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 novembre 2020)è passato inosservato per un bel po', mentreva frutta, verdura e altri generi alimentari e la distribuiva aiin un quartiere disagiato di Los. Poi i paparazzi lo hanno scoperto. L'attore ha passato un'intera giornata a fornire la spesa a famiglie disagiate in un quartiere povero di Los. E non è la prima volta. Secondo un portavoce dell'associazione Real Run Foundation, la cosa va avanti da mesi, da questa estate. Le prime volte, nascosto dalla mascherina e da un abbigliamento trasandato, aveva lavorato in incognito, senza dire o farsi riconoscere da nessuno.DeAnthony Langston ha raccontato che le prime voltesi è presentato con l`amico Flea dei Red Hot Chili Peppers. Dicendogli: "Vogliamo renderci ...

