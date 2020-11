Brad Pitt così non si era mai visto | bello e dal cuore d’oro FOTO

Adnkronos : Brad Pitt distribuisce pasti a bisognosi a Los Angeles in anonimato - CorrNazionale : #BradPitt diventa volontario: distribuisce cibo ai bisognosi e nessuno lo riconosce. La star di Hollywood impegnata… - Calis9M : Prosopagnosia... Brad Pitt ?? ???? - Giusercole : Tutto sto macello tra le Rosmello e la stanza blu e poi tra Adua e Dayane è tutta colpa di Oppino il meschino,ke qu… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Lady Gaga sarà al fianco di Brad Pitt in 'Bullet Train' -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Brad Pitt diventa volontario: distribuisce cibo ai bisognosi e nessuno lo riconosce. La star di Hollywood impegnata in incognito a Los Angeles La chioma bionda e gli occhi chiari non sono riusciti ...

Brad Pitt consegna viveri alla famiglie impoverite dal Covid: a testa bassa per ore e ore

A Los Angeles per diverse ore l'attore, senza essere riconosciuto, ha aiutato dei volontari a distribuire borse e pacchi di viveri.