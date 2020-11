Brad Pitt consegna viveri alla famiglie impoverite dal Covid | a testa bassa per ore e ore

Leggi su urbanpost

(Di sabato 21 novembre 2020) «Non c’è nulla di nobile nell’essere superiore a qualcun altro. La vera nobiltà consiste nell’essere superiore a chi eravamo ieri», scriveva Ernest Hemingway. E a guardare le recenti foto dinon si può fare a meno di pensare che sia dannatamente vero. A Los Angeles per diverse ore l’attore, senza essere riconosciuto, ha aiutato dei volontari a distribuire borse e pacchi dia centinaia di persone in fila. Come raccontano i vari tabloid il divo hollywoodiano è arrivato guidando un camion pieno di scatoloni, che poi lui si è preso l’onore di scaricare in un parcheggio. leggi anche l’articolo —>età, altezza, peso, vita privata e carriera: tutto sull’attore Chefosse bello lo sapevamo già, che fosse generoso e altruista lo ...