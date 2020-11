Brad Pitt consegna i pasti alle famiglie impoverite dal Covid, la sorpresa delle persone in fila: «Irriconoscibile, non si è mai fermato» (Di sabato 21 novembre 2020) Brad Pitt che consegna i pasti ai più bisognosi. Le immagini dell’attore in mascherina mentre distribuisce il cibo stanno facendo il giro del mondo e aumentando la stima nei suoi confronti. È stato immortalato in un agglomerato di alloggi per persone non abbienti a Los Angeles la scorsa settimana. Lo rivela il sito Page Six, che cita il Daily Mail. L’attore 56enne è stato avvistato anche mentre guidava il camion delle consegne per trasportare le merci. «Irriconoscibile». Pitt indossava una maschera per il viso insieme a un vestito molto casual di jeans e flanella, molte persone non si sono nemmeno rese conto di essere in presenza di un premio Oscar. Un testimone oculare ha detto al sito web che Pitt stava lavorando ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 21 novembre 2020)cheai più bisognosi. Le immagini dell’attore in mascherina mentre distribuisce il cibo stanno facendo il giro del mondo e aumentando la stima nei suoi confronti. È stato immortalato in un agglomerato di alloggi pernon abbienti a Los Angeles la scorsa settimana. Lo rivela il sito Page Six, che cita il Daily Mail. L’attore 56enne è stato avvistato anche mentre guidava il camionconsegne per trasportare le merci. «».indossava una maschera per il viso insieme a un vestito molto casual di jeans e flanella, moltenon si sono nemmeno rese conto di essere in presenza di un premio Oscar. Un testimone oculare ha detto al sito web chestava lavorando ...

