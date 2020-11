Borussia Dortmund Club Brugge : formazioni e in tv (Di sabato 21 novembre 2020) Borussia Dortmund- Club Brugge, match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo F di Champions League, si giocherà martedì 24 novembre 2020 alle ore 20 al Signa Iluna Park. All’ andata i gialloneri hanno stravinto per 3-0. Come arrivano le due squadre? I tedeschi di Favre guidano il girone F con un punto di vantaggio sulla Lazio e una eventuale vittoria contro i belgi li avvicinerebbe molto alla qualificazione agli ottavi. Gli ospiti sono terzi a 4 punti e dunque ancora in corso per un posto negli ottavi ma dovranno compiere l’impresa di battere i gialloneri. Le scelte tecniche di Borussia Dortmund e Brugge I padroni di casa si affidano al 4-2-3-1 con Burki tra i pali, Meunier, Akanji, Hummels e Guerriero in difesa. A centrocampo, Bellingham e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020), match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo F di Champions League, si giocherà martedì 24 novembre 2020 alle ore 20 al Signa Iluna Park. All’ andata i gialloneri hanno stravinto per 3-0. Come arrivano le due squadre? I tedeschi di Favre guidano il girone F con un punto di vantaggio sulla Lazio e una eventuale vittoria contro i belgi li avvicinerebbe molto alla qualificazione agli ottavi. Gli ospiti sono terzi a 4 punti e dunque ancora in corso per un posto negli ottavi ma dovranno compiere l’impresa di battere i gialloneri. Le scelte tecniche diI padroni di casa si affidano al 4-2-3-1 con Burki tra i pali, Meunier, Akanji, Hummels e Guerriero in difesa. A centrocampo, Bellingham e ...

