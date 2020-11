Bonus contributo a fondo perduto imprese agricole grazie al lavoro e alla caparbietà di Cia Due Mari (Di sabato 21 novembre 2020) Taranto. Un piccolo ma significativo segnale positivo è arrivato nelle settimane scorse a centinaia di aziende agricole dell’agro tarantino e brindisino grazie al lavoro e alla caparbietà della C.I.A. Agricoltori Italiani Due Mari Taranto-Brindisi. Da agosto scorso fino all’altro ieri, infatti, è stato erogato a centinaia di imprenditori agricoli colpiti nei mesi scorsi dalla crisi economica dovuta al Covid-19 il cosiddetto “Bonus contributo a fondo perduto”, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020). In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta completando gli ultimi pagamenti a favore delle aziende agricole che, ad agosto scorso, si sono affidati agli uffici ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 novembre 2020) Taranto. Un piccolo ma significativo segnale positivo è arrivato nelle settimane scorse a centinaia di aziendedell’agro tarantino e brindisinoaldella C.I.A. Agricoltori Italiani DueTaranto-Brindisi. Da agosto scorso fino all’altro ieri, infatti, è stato erogato a centinaia di imprenditori agricoli colpiti nei mesi scorsi dcrisi economica dovuta al Covid-19 il cosiddetto “”, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020). In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta completando gli ultimi pagamenti a favore delle aziendeche, ad agosto scorso, si sono affidati agli uffici ...

