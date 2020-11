Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di sabato 21 novembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 e 1.000 € in arrivo a sorpresa: chi può chiederlo Trend-online.com Fondo ristorazione, bonus per chi acquista Made in Italy

Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche il Made in Italy. Per sostenere gli imprenditori del comparto il Governo ha stanziato 600 milioni di euro per il Fondo ristorazione, destinato al finanziamen ...

LO STOP CONTINUA. Il ministro Spadafora: “Il calcio dilettantistico regionale non parte a breve. Bonus? Anche a dicembre se…

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Non sembrano esserci molte novità sulla possibile riapertura del calcio dilettantistico regionale nel prossimo DPCM previsto per il p ...

