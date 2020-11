Bonera: "Io come Evani? Bello spunto. I rigori? Se lo dice Ibra li tira Kessie" (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 " Vederlo parlare in conferenza stampa fa un certo effetto, abituati a vederlo prima correre a San Siro e poi accomodato in tribuna con gli altri collaboratori tecnici: ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 " Vederlo parlare in conferenza stampa fa un certo effetto, abituati a vederlo prima correre a San Siro e poi accomodato in tribuna con gli altri collaboratori tecnici: ...

zazoomblog : Bonera: Io come Evani? Bello spunto. I rigori? Se lo dice Ibra li tira Kessie - #Bonera: #Evani? #Bello #spunto. - zazoomblog : Napoli-Milan Bonera: “Sempre a contatto con Pioli ecco come abbiamo preparato la gara. Rebic non è al 100%” -… - Mediagol : #Napoli-#Milan, Bonera: 'Sempre a contatto con Pioli, ecco come abbiamo preparato la gara. Rebic non è al 100%'… - Rossonerosemper : @st_larochelle C'erano partite in cui Bonera giocava bene ma faceva un errore. Come Calabria col Verona, ad esempio… - sportli26181512 : Bonera: 'Durante gli allenamenti sempre a contatto con il mister. A Napoli faremo un check a fine primo tempo': Int… -