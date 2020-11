Bonera | Il rigorista del Milan? Ibrahimovic ha deciso | io alzo le mani

(Di sabato 21 novembre 2020)O - "Non mi sono mai sentito solo, sono sempre stato a stretto contatto con il mister prima e dopo gli allenamenti". Così Daniele, doin panchina nel match del San Paolo in casa del ...

Le parole di Daniele Bonera in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Milan, valevole per l'ottava giornata di Serie A 20/21.Daniele Bonera, che siederà sulla panchina del Milan per la positività al Covid di Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. “Ultima vittoria rossonera nel 2 ...