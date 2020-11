Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 21 novembre: calano i contagi, altri 169 morti (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 - Sono giorni decisivi per la Lombardia che spera di passare da zona rossa a zona arancione . Per questo i dati di oggi e dei prossimi giorni sono particolarmente importanti. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 212020 - Sono giorni decisivi per lache spera di passare da zona rossa a zona arancione . Per questo i dati die dei prossimi giorni sono particolarmente importanti. ...

