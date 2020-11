Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 21 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 37.242 casi e 699 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: nelle Marche sono 452 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore pari al 28,8 dei 1.567 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il totale dei tamponi testati è 3.032 e comprende 1.465 test nel percorso guariti. Secondo i dati del Servizio Sanità della regione, il numero maggiore di casi, 163, nella provincia di Ancona, seguita da Macerata con 131, Pesaro Urbino con 72, 47 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e idopo i 37.242 casi e 699 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: nelle Marche sono 452 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore pari al 28,8 dei 1.567 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il totale dei tamponi testati è 3.032 e comprende 1.465 test nel percorso guariti. Secondo idel Servizio Sanitàregione, il numero maggiore di casi, 163, nella provincia di Ancona, seguita da Macerata con 131, Pesaro Urbino con 72, 47 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori ...

SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 21 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione… - iltirreno : Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (sabato 21) -