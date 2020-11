Bollettino Coronavirus del 21 Novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) In data 21 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +2,58% (ieri +2,84%) con 1.380.531 contagiati totali, 539.524 dimissioni/guarigioni (+19.502) e 49.261 deceduti (+692); 791.746 infezioni in corso (+14.570). Elaborati 237.225 tamponi (ieri 238.077 ); 34.767 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,65% (ieri 15,64% ). Ricoverati con sintomi +106 (34.063); terapie intensive +10 (3.758). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.853; Veneto 3.567; Campania 3.554; Piemonte 2.896; Emilia Romagna 2.723; Lazio 22.658; Toscana 1.892; Sicilia 1.838. In Lombardia curva +2,47% (ieri +2,64%) con 44.294 tamponi (ieri 42.248) e 8.853 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,98%% (ieri 21,82%); 366.516 contagiati totali; ricoverati +10 (8.314); terapie intensive +6 (936); 169 decessi (20.359). Vediamo ora i dati dell’ultima settimana epidemiologica (14-20 Novembre, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 novembre 2020) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +2,58% (ieri +2,84%) con 1.380.531 contagiati totali, 539.524 dimissioni/guarigioni (+19.502) e 49.261 deceduti (+692); 791.746 infezioni in corso (+14.570). Elaborati 237.225 tamponi (ieri 238.077 ); 34.767 positivi; rapporto positivi/tamponi 14,65% (ieri 15,64% ). Ricoverati con sintomi +106 (34.063); terapie intensive +10 (3.758). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.853; Veneto 3.567; Campania 3.554; Piemonte 2.896; Emilia Romagna 2.723; Lazio 22.658; Toscana 1.892; Sicilia 1.838. In Lombardia curva +2,47% (ieri +2,64%) con 44.294 tamponi (ieri 42.248) e 8.853 positivi; rapporto positivi/tamponi 19,98%% (ieri 21,82%); 366.516 contagiati totali; ricoverati +10 (8.314); terapie intensive +6 (936); 169 decessi (20.359). Vediamo ora i dati dell’ultima settimana epidemiologica (14-20, ...

SkyTG24 : Covid Campania, oltre quattromila casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - marinacor91 : RT @SkyTG24: #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi - MaggioreSimona : RT @SkyTG24: #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi -