Bollettino coronavirus 21 novembre: il contagio in Italia, i dati aggiornati (Di sabato 21 novembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 21 novembre con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 21 novembre dichiara 34.767 nuovi contagi da Covid-19. 237.225 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono 692. Il contagio in Veneto In Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

