Bollettino coronavirus 21 novembre | i primi dati | l’aggiornamento alle 17

Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 21 novembre con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia. I primi dati con gli aggiornamenti provenienti dalle Regioni. Il contagio in Veneto In Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da coronavirus rispetto a ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 119.726 malati. Lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

